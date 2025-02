Oud-scout haalt uit: "Nog nooit zoveel Ajax-DNA zien verdwijnen"

Hans van der Zee kreeg onlangs te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd bij Ajax. De voormalig topscout van de Amsterdammers is niet tevreden met de huidige koers die Alex Kroes momenteel vaart bij de club. Volgens de scout, die achttien jaar in Amsterdam werkte, is er heel veel Ajax-DNA uit de club verdwenen.

"Ajax is toch groot gemaakt door drie echte Amsterdammers: Louis van Gaal, Johan Cruijff en Rinus Michels", zo begint Van der Zee bij De Telegraaf. "Ik was de enige geboren en getogen Amsterdammer in de profscouting. Alex Kroes is een clubjongen, maar ik heb nog nooit zoveel Ajax-DNA uit de club zien verdwijnen als onder zijn leiding."

De scout was in Amsterdam de ontdekker van Antony en Lisandro Martinez. Van der Zee was verbaasd dat hij gedwongen moest vertrekken bij Ajax. "Geloof me: een goede scout is nooit te duur en verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Bezuinigingen mogen bij Ajax nóóit ten koste gaan van kwaliteit."

Van der Zee vond de periode onder Marc Overmars heel anders dan onder Kroes. "Ik heb achttien mooie jaren gehad bij Ajax. Ik was wel verbaasd dat de onervaren Kroes en Marijn Beuker mijn contract niet wilden verlengen. Overmars luisterde naar de scouts en wist precies op wie hij kon vertrouwen. Je moet er bovenop zitten. Data alleen zijn niet genoeg", aldus Hans van der Zee.