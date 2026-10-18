Oud-scout vernietigend over Ajax-spits: "Veel betere opties"

Marcos Leonardo ligt onder vuur bij Ajax. De Braziliaanse spits kwam afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro over van Al-Hilal, maar heeft zijn hoge transfersom nog niet kunnen waarmaken. Oud-Ajax-scout Hans van der Zee en voormalig Ajacied Ronald de Boer zijn kritisch op de aanvaller. Vooral Van der Zee, die de spits jarenlang volgde in Brazilië, heeft weinig vertrouwen in zijn kwaliteiten.

"Hij heeft nog niet zoveel impact geloof ik, hè?", begint Van der Zee tegenover de NOS. De voormalig hoofdscout van Ajax was tussen 2007 en 2024 werkzaam in Amsterdam en zag Leonardo regelmatig spelen bij Santos. "Ik heb meerdere rapporten over hem gemaakt voor Ajax. Nee, ik was zeker niet positief. Ik vind hem geen Ajax-spits. Voor 20 miljoen zijn er veel betere opties te vinden in Brazilië en Colombia."

Van der Zee is vooral kritisch op de voetballende kwaliteiten van de 23-jarige aanvaller. "Hij beschikt maar over een normale snelheid. Hij is een zestienmeterspits met weinig lengte en fysieke kracht en hij is voetballend zwak. Ik vond en vind Marcos Leonardo zeker geen topspits, omdat hij niet kan meevoetballen."

Ook zijn periode bij Benfica maakte weinig indruk op de oud-scout. "Sportief is hij volledig mislukt bij Benfica. Hij stond maar drie keer in de basis onder trainer Roger Schmidt (oud-PSV) en viel elf keer in. Daarin heeft hij toch nog zeven goals gemaakt. Ja, hij heeft absoluut een neusje voor de goal, maar bijna al zijn goals zijn intikkertjes. Ik heb heb hem nog nooit doelpunten zien maken buiten de zestien. En dat moet je als spits toch ook wel kunnen."