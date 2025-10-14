Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Oud-speler Ajax (26) gestopt: "Had Premier League kunnen spelen"

Arthur
bron: Voetbal International
Redouan Taha
Redouan Taha Foto: © Pro Shots

Younes Taha speelt momenteel op huurbasis bij FC Groningen, waar hij namens FC Twente ervaring opdoet in de Keuken Kampioen Divisie. Terwijl zijn eigen loopbaan langzaam vorm krijgt, is het verhaal van zijn oudere broer Redouan een heel ander pad opgegaan. In een interview met Voetbal International vertelt Younes openhartig over zijn broer, die ooit als groot talent werd gezien bij Ajax en FC Twente maar uiteindelijk vroegtijdig zijn voetbalcarrière beëindigde.

"Redouan is inmiddels 26 jaar oud en gestopt met voetballen. Zonde, want hij was écht heel goed", aldus Taha. "In de jeugd van Ajax speelde hij samen met Justin Kluivert en Matthijs de Ligt en mijn broer is echt niet minder dan deze twee jongens. Misschien klinkt het gek als ik dat zeg, omdat Kluivert en De Ligt nu in de Premier League spelen, maar ik weet zeker dat mijn broer dat ook had gekund, als hij de juiste begeleiding had gekregen."

Volgens Younes lag het uiteindelijke mislopen van een profcarrière vooral aan keuzes en mentaliteit: "Maar hij heeft verkeerde keuzes gemaakt, pakte het niet altijd even professioneel aan. Mijn broer had ook niet het voorbeeld dat ik nu wel heb, namelijk hoe het niet moet. Nu probeert hij mij te helpen en tips te geven. Dat waardeer ik, maar ik moet ook wel zeggen dat we sowieso een beetje anders in elkaar zitten."

Younes sluit af met een reflectie op hun verschillende karakters: "Op het veld geef ik altijd alles; dat had mijn broer al veel minder. Het is iets waar hij nu spijt van heeft, en als hij de tijd had terug kunnen draaien, weet ik zeker dat hij het heel anders had aangepakt, maar helaas voor hem kan dat niet."

