Oud-speler Ajax: "Van Basten zei: sorry dat ik jou gehaald heb"

Rob Wielaert maakte in de winter van 2009 de overstap van FC Twente naar Ajax. Een groot succes werd dat niet. In Amsterdam wordt de oud-verdediger bestempeld als een miskoop. Wielaert geeft anno 2025 aan spijt te hebben gehad van de transfer.

"Achteraf had ik het moeten weigeren, maar dat is achteraf", zegt Wielaert in gesprek met het YouTube-kanaal Dosty. "Het was ook niet de eerste keer dat ze kwamen, dus het werd steeds moeilijker. Ik ging er bijna van uit dat het bij Ajax beter was, maar dat was misschien naïef. Niet qua kwaliteit van de spelers, want dat was heel duidelijk. Maar wel qua organisatie en qua cultuur die er op dat moment stond. Dat was bijna 180 graden anders dan toen ik bij FC Twente zat."

De inmiddels 46-jarige Wielaert heeft ook veel geleerd van zijn transfer naar Ajax. "Ik heb nog meer waardering gekregen voor hoe belangrijk cultuur is, en hoe belangrijk een goede manager is die een goede cultuur neerzet. Ik was tactisch sterk, las het spelletje goed en kon het goed neerzetten. Dat kwam er allemaal uit bij Twente. Bij Ajax kwam eruit: hij is langzaam, hij is niet sterk. Maar ik was dezelfde speler."

Wielaert wordt bij Ajax bestempeld als miskoop, terwijl hij het bij andere clubs eerder wel goed had gedaan. "Ik ben vier keer uitgeroepen tot beste speler. Ik ben twee keer speler van het jaar geworden bij NEC en ik ben twee keer speler van het jaar geworden bij FC Twente. En bij Ajax sta ik bij wijze van spreken op de lijst van slechtste aankopen ooit. Ik was dezelfde speler. Mensen willen het heel zwart-wit en makkelijk maken, maar vergeten soms de context en heel veel dingen die ze ook niet weten, zoals de politieke spelletjes die gespeeld worden."

Marco van Basten was destijds de trainer van Wielaert bij Ajax. "Hij heeft weleens uitgesproken naar mij, dat hij echt zei: sorry dat ik jou gehaald heb. Dat siert hem eigenlijk wel, dat hij op dat moment ook besefte: ik kan het gewoon niet. Van Basten is een fantastisch persoon en de mensen bij Ajax zijn fantastisch. Maar puur qua carrière en qua resultaten was het niet goed van mij en ook niet goed van het team", aldus Rob Wielaert.