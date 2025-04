Oud-speler van Ajax Kees Smit op 85-jarige leeftijd overleden

Ajax heeft woensdag met droefenis gereageerd op het overlijden van oud-speler Kees Smit. De voormalig verdediger is op 85-jarige leeftijd gestorven. Smit speelde tussen 1959 en 1964 voor de Amsterdamse club en droeg in die periode ruim tachtig keer het Ajax-shirt.

Kees Smit werd geboren in Haarlem en maakte via EDO de overstap naar Ajax in 1959. In Amsterdam groeide hij uit tot een vaste waarde op de linksbackpositie. Met zijn sterke fysieke spel en indrukwekkende snelheid stond hij bekend als een lastige verdediger om voorbij te komen. Tegelijkertijd leverde hij ook aanvallend zijn bijdrage.

Smit speelde een belangrijke rol in het team dat in het seizoen 1959/1960 landskampioen werd, na een beslissingswedstrijd tegen Feyenoord die met 5-1 werd gewonnen. Ook was hij onderdeel van de selectie die in 1962 de eerste Europese prijs voor Ajax binnenhaalde: de Intertotobeker, eveneens ten koste van Feyenoord.