Oud-spits heeft "geen goede herinneringen" aan periode bij Ajax

Lorenzo Lucca heeft zijn tijd bij Ajax in gesprek met Relevo herbeleefd. Zijn periode in Amsterdam was een moeilijke, maar de spits heeft zijn carrière nieuw leven ingeblazen bij Udinese. Nu is hij zelfs international van Italië geworden, een indrukwekkende wending voor de talentvolle Italiaan.

Lucca vertelt over zijn ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic, zijn idool: "Na de wedstrijd met AC Milan hebben we over van alles en nog wat gepraat. Maar vooral over Ajax, want ik was de eerste Italiaan die bij die historische club speelde." Het is duidelijk dat de legende van Ajax, waar Zlatan zijn stempel op drukte, indruk op Lucca heeft gemaakt.

Zijn tijd bij Ajax in het seizoen 2022/2023 was echter niet gemakkelijk. Lucca kijkt terug op een periode die hem veel heeft geleerd: "Het was een moeilijke periode in mijn loopbaan, waarin ik op persoonlijk vlak veel geleerd heb. Ik heb geen goede herinneringen op sportief gebied." De spits keerde terug naar Italië na slechts twee doelpunten in zestien wedstrijden, maar met een belangrijke vriendschap met Francisco Conceicao: "We waren onafscheidelijk, woonden vlakbij elkaar in Amsterdam en waren altijd samen."

Bij Udinese bloeit Lucca op, met negen doelpunten in de Serie A en een debuut voor Italië. Het lijkt een kwestie van tijd voordat topclubs hem willen verwerven. Zelf heeft hij een droom: "Ik zou op een dag in dat legendarische stadion willen spelen", verwijzend naar het Bernabéu in Madrid.