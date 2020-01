Geschreven door Jessica Westdijk 13 jan 2020 om 14:01

Jip Bartels speelde jaren in de jeugd van Ajax, waar hij onder andere samen speelde met Davy Klaassen en Quincy Promes. Zelf haalde hij het profvoetbal niet, mede door zware blessures, en inmiddels woont en werkt hij in Australië. Met Voetbal International blikt hij terug en hij vertelt over zijn huidige leven.

“We hadden echt een geweldige lichting. Grappig als je dan bekijkt wie van ons het uiteindelijk echt heeft gemaakt”, vertelt Bartels aan Voetbal International. “Davy? Mwah, toch ook niet. Geen international. Quincy Promes, die wel. Ook een apart verhaal.” Promes was in de jeugd geen makkelijke jongen en werd op zijn zestiende weggestuurd bij Ajax. Hij ging vervolgens naar HFC Haarlem en debuteerde bij FC Twente in het betaald voetbal. “Quincy was gewoon niet goed genoeg. Niemand was verbaasd dat Ajax niet met hem door wilde. Knap hoe hij zich daarna, via Haarlem, heeft teruggeknokt. En leuk dat hij nu alsnog de man is bij Ajax”, aldus Bartels.

“Maar als ik hem nu voor de camera zie staan… Dat is helemaal niet meer de Quincy die ik ken”, vervolgt hij. “Al die brave, politiek correcte teksten. Ik ken hem als een brutale flapuit, iemand die de gekste dingen uitkraamt. Maar ja, ik snap het wel. De voetbalwereld is een poppenkast. En hij is een goede acteur”, zo vindt de voormalig jeugdspeler van Ajax.

Promes zou uiteraard Promes niet zijn als hij niet zou reageren op de uitspraken van zijn oud-teamgenoot. Op Instagram plaatste Promes “JIP BARTELS??? WIE??” met een emoji van een clown erachter. Hij heeft die post inmiddels verwijderd.