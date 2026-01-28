Oud-technisch manager van Ajax verlengt contract bij PEC Zwolle

"We zijn zeer tevreden over de invulling van de rol van technisch directeur door Gerry, waardoor we hem gevraagd hebben om zijn contract open te breken en voor onbepaalde tijd de samenwerking voort te zetten", zegt Frans van der Kolk, voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur, op de clubsite. "Bij PEC Zwolle breekt een fase aan waarin we weer vooruit kunnen kijken."

Van der Kolk vervolgt: "Na de benoeming van Joost Broerse als algemeen directeur is het directieteam sinds halverwege vorig jaar weer compleet en ervaren wij rust en stabiliteit. We zijn verheugd dat Gerry met ons door wil en dat we samen tot een akkoord zijn gekomen. PEC Zwolle is klaar voor de volgende fase waarin wij als PEC Zwolle Stichtingsbestuur, directie, organisatie en stakeholders het plan voor de komende jaren aan het voorbereiden zijn."

Hamstra zelf is natuurlijk ook blij met zijn contractverlenging: "In mijn eerste periode bij de club waren rust en stabiliteit brengen heel belangrijk. Natuurlijk zijn dat ook essentiële factoren voor de toekomst van de club. Nu willen we vooruit met PEC Zwolle. Dat proef ik ook als ik door de organisatie loop."

"Of het nu op het veld is of kantoor; er is ontzettend veel potentie en iedereen wil samen de schouders eronder zetten om de club verder te brengen. Dat is voor mij essentieel en daarom wil ik graag door bij PEC Zwolle." Hamstra werkte eerder bij SC Heerenveen, waar hij van 2016 tot 2021 technisch manager was. Daarna vertrok hij naar Ajax, waar hij tussen 2021 en 2023 de technisch manager was.