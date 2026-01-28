Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-technisch manager van Ajax verlengt contract bij PEC Zwolle

Joram
bron: PEC Zwolle
Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar
Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots

Gerry Hamstra blijft langer bij PEC Zwolle. De technisch directeur heeft zijn contract opengebroken en voor onbepaalde tijd verlengd. Sinds zijn aantreden in mei 2024 vervult hij deze rol bij de Eredivisieclub uit Overijssel.

"We zijn zeer tevreden over de invulling van de rol van technisch directeur door Gerry, waardoor we hem gevraagd hebben om zijn contract open te breken en voor onbepaalde tijd de samenwerking voort te zetten", zegt Frans van der Kolk, voorzitter van het PEC Zwolle Stichtingsbestuur, op de clubsite. "Bij PEC Zwolle breekt een fase aan waarin we weer vooruit kunnen kijken."

Van der Kolk vervolgt: "Na de benoeming van Joost Broerse als algemeen directeur is het directieteam sinds halverwege vorig jaar weer compleet en ervaren wij rust en stabiliteit. We zijn verheugd dat Gerry met ons door wil en dat we samen tot een akkoord zijn gekomen. PEC Zwolle is klaar voor de volgende fase waarin wij als PEC Zwolle Stichtingsbestuur, directie, organisatie en stakeholders het plan voor de komende jaren aan het voorbereiden zijn."

Hamstra zelf is natuurlijk ook blij met zijn contractverlenging: "In mijn eerste periode bij de club waren rust en stabiliteit brengen heel belangrijk. Natuurlijk zijn dat ook essentiële factoren voor de toekomst van de club. Nu willen we vooruit met PEC Zwolle. Dat proef ik ook als ik door de organisatie loop."

"Of het nu op het veld is of kantoor; er is ontzettend veel potentie en iedereen wil samen de schouders eronder zetten om de club verder te brengen. Dat is voor mij essentieel en daarom wil ik graag door bij PEC Zwolle." Hamstra werkte eerder bij SC Heerenveen, waar hij van 2016 tot 2021 technisch manager was. Daarna vertrok hij naar Ajax, waar hij tussen 2021 en 2023 de technisch manager was.

Gerelateerd:
Maarten Paes

'Ajax heeft drie hele duidelijke redenen voor transfer van Paes'

0
Remko Pasveer

BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Gerry Hamstra
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties