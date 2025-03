Oud-topscheids keihard over Higler: "Geloofwaardigheid kwijt"

Higler maakte zich in de ArenA aan beide kanten niet populair. "Het is gewoon bekend dat hij geen topscheids is, dat is de laatste jaren wel gebleken", is Van der Ende hard in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is hem alleen niet kwalijk te nemen dat hij dit duel moet leiden. Hij zegt natuurlijk niet tegen de KNVB: nee, Ajax - AZ is te moeilijk voor mij. De mensen die hem hebben aangesteld, moeten zich achter hun oren krabben."

"Het was gewoon onvoldoende en héél inconsequent", oordeelt de voormalig arbiter. "Taylor kreeg na 22 minuten een terechte gele kaart, maar dan moet je dat natuurlijk ook zo beoordelen bij een zelfde soort overtreding van de tegenpartij. Dat werd nagelaten. Dan raak je heel snel al je geloofwaardigheid kwijt. Hij had gewoon een aantal heel vreemde beslissingen die het wedstrijdverloop een ander beeld hebben gegeven."

Er was vooral kritiek op de tweede gele kaart van Alexandra Penetra, voor een vermeende overtreding op Brian Brobbey. "Dat heeft Higler totaal verkeerd geïnterpreteerd, waargenomen en besloten. Alles was fout bij deze beslissing", vindt Van der Ende.