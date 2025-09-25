Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Oud-toptalent van Ajax tekent tweejarig contract bij Vitesse

Gijs Kila
bron: Vitesse
Solomon Bonnah
Solomon Bonnah Foto: © BSR Agency

Solomon Bonnah heeft een nieuwe stap gezet in zijn loopbaan. De 22-jarige verdediger heeft een tweejarig contract getekend bij Vitesse, zo maakt de Arnhemse club bekend.

Bonnah, geboren in Amsterdam, gold ooit als groot talent in de jeugdopleiding van Ajax. In 2019 kon hij zijn eerste profcontract tekenen in zijn geboortestad, maar koos uiteindelijk voor een buitenlands avontuur bij RB Leipzig, ondanks interesse van onder meer Liverpool. In Duitsland bleef zijn doorbraak bij het eerste elftal uit: hij kwam tot drie officiële wedstrijden.

Na zijn periode bij Leipzig belandde Bonnah bij Austria Klagenfurt, waar hij de afgelopen drie seizoenen goed was voor zeventig wedstrijden in de Oostenrijkse Bundesliga. Na afloop van zijn contract zat hij tijdelijk zonder club, tot Vitesse zich meldde.

"Ik ben blij om hier te zijn en kan niet wachten om voor Vitesse te spelen", aldus Bonnah op de clubwebsite. "Ik wil mezelf verder ontwikkelen en samen met het team mooie prestaties neerzetten."

