Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
'Oud-trainer Aad de Mos openbaart dat hij klappen heeft gehad'

Arthur
bron: Eindhovens Dagblad
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Orange Pictures

Aad de Mos heeft geen goede herinneringen aan Olympiakos. De oud-trainer van Ajax en PSV maakte met de Amsterdammers een bijzondere uitwedstrijd mee tegen de Grieken in 1983. De Eindhovenaren en Peter Bosz in het bijzonder lijken gewaarschuwd.

Ajax was destijds actief in de Europa Cup 1, de huidige Champions League. De thuiswedstrijd was in 0-0 geëindigd. "Als je vroeger als trainer bij Olympiakos de dug-out uit ging, werd je er door de politie weer ingeslagen", onthult De Mos in een video van het Eindhovens Dagblad. "We hadden toen ook een goed elftal. We werden echt schandalig behandeld door de scheidsrechter, een Duitser." 

Tot overmaat van ramp voor De Mos en Ajax werd er na verlenging met 2-0 verloren. De Mos verwacht een 'temperamentvol' avondje voor PSV dinsdag. "Ze moeten zich niet gek laten maken en dat hoeft ook niet, want ze spelen onderhand twee, drie jaar Champions League. Bij Olympiakos winnen is enorm belangrijk, omdat PSV zich niet nog een zeperd kan permitteren na die misser tegen Union Sint-Gillis. Deze wedstrijd is belangrijker dan zondag tegen AZ, want in de competitie kun je de punten nog goedmaken."

