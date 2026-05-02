Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"

Peter Pannekoek is een bekende cabaretier. In een gesprek met het Algemeen Dagblad blikt hij terug op een opvallend taalgebruik rond het woord “pannenkoek”, dat door een incident in het voetbal een heel andere lading kreeg. Daarmee richt hij zich op oud-trainer van onder meer Ajax en SC Heerenveen Marco van Basten.

Pannekoek vertelt als volgt. "Wist je dat ‘pannenkoek’ heel lang volledig uit de mode is geweest als scheldwoord?", zegt de cabaretier tegenover de bekende krant. Daarna legt hij uit hoe dat veranderde door een moment met Marco van Basten toen die trainer was bij Ajax. "Totdat Marco van Basten als Ajax-trainer opeens werd uitgejouwd door die ene supporter op de tribune, weet je dat nog? Had ik weer: schelden met ‘pannenkoek’ was opeens weer helemaal terug. Je zou kunnen zeggen dat Van Basten mijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt."

Naast zijn werk als cabaretier is Pannekoek een fervent voetballiefhebber. Hij volgt zowel nationaal als internationaal voetbal en besteedt daar wekelijks veel tijd aan. Samen met zijn beste vriend bezocht hij in de loop der jaren talloze stadions in Europa, van Liverpool tot Como en van Madrid tot Birmingham. In de zomer van 2024 was hij ook aanwezig bij meerdere wedstrijden op het EK in Duitsland.

Over een mogelijk bezoek aan het volgende wereldkampioenschap is hij duidelijk. "Nee, ik ga niet naar het WK in Amerika", zegt Pannekoek. "Terwijl ik stiekem een groot fan ben van de Verenigde Staten als vakantieland. Maar aan dit WK staat me zoveel tegen. Hoe Donald Trump al een tijdje volledig is ontspoord: het is absurd. Hoe die Infantino de FIFA leidt ook: volkomen debiel."