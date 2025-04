Oud-trainer van Ajax stelt helder doel: "Ooit keer ik daar terug"

Voormalig trainer van Ajax Alfred Schreuder werd zondag gespot op de Bosuil bij de Belgische topper tussen Royal Antwerp en Club Brugge. Zijn aanwezigheid zorgde voor speculaties over een mogelijke samenwerking met Marc Overmars of een terugkeer naar Club Brugge, maar volgens Schreuder zelf is daar geen sprake van.

De trainer staat nog tot het einde van het seizoen onder contract bij Al-Nasr in Dubai, maar heeft al besloten zijn verblijf daar niet te verlengen. "Nog zeven wedstrijden en ik ben hier weg", laat Schreuder weten in gesprek met Gazet van Antwerpen. "Dan neem ik minstens een half jaar vakantie. Je moet weten dat ik sinds mijn veertiende onafgebroken in het voetbal zit. Het is de eerste keer dat ik het wat kalmer aan wil doen. Voordien moeten geen clubs komen aankloppen. Maar ooit keer ik terug naar België."

Zijn bezoek aan de wedstrijd was dan ook puur recreatief. "Ik was nog eens in Nederland en besloot met mijn zoon naar Club Brugge te gaan kijken. Meer moet je er niet achter zoeken," benadrukt hij. "Ik heb nog altijd een goed contact met de mensen van Club Brugge. Met teammanager Michael, de medische staf, Koeki (Johan Koekelbergh van het mediateam, red.), de relatie met Club Brugge is nog altijd uitstekend. Ik had er een hartstikke leuke tijd."

Hoewel Schreuder in het verleden bij Ajax nauw samenwerkte met Marc Overmars, is een hereniging bij Royal Antwerp voorlopig niet aan de orde. Zijn focus ligt nu op het afronden van zijn avontuur in Dubai én een welverdiende pauze.