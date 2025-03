Oud-FC Twente-speler weigerde Ajax: "Ze kunnen lang wachten"

Theo ten Caat is jarenlang verbonden geweest met FC Twente. Vanaf 1984 speelde hij drie seizoenen in Enschede en tussen 1995 en 1999 nog vier seizoenen. Daarna was hij ook nog actief als jeugdtrainer. Toch had hij ook de kans om naar een andere club te vertrekken.

"Ik was zestien, zeventien jaar en speelde Hoofdklasse met Hoogeveen", blikt Ten Caat in gesprek met Voetbal International terug op die tijd. "Blonk vaak uit, scoorde aan de lopende band. Ik werd gescout door FC Twente. Een paar dagen voor ik daarheen zou gaan, meldde een scout van Ajax zich. 'Theo, even wachten met tekenen', kreeg ik te horen. 'Ajax heeft ook interesse.' Ajax kan lang wachten, zei ik. Ik ging mooi naar Twente. Dat was mijn club."

"Ik had familie in Enschede, ging daar kijken naar Jan Jeuring, Piet Schrijvers en Epy. Als Twente verloor, was ik een week niet te harden. Mijn vader was bij de UEFA Cup-finale tegen Borussia Mönchengladbach geweest. Hij heeft niks van de wedstrijd gezien, want hij was stomdronken. Stond met de Duitsers in het vak en was alleen maar lol aan het maken. Hij heeft niet gezien dat Twente met 5-1 werd ingemaakt", aldus Ten Caat.