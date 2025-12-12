Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-voorzitter fileert Ajax: "Bij de club kijkt men naar vriendjes"

Rik Engelbertink
bron: Ajax Showtime
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Lex Hes, oud-voorzitter van de Ajax Business Association en lid van de vereniging Ajax, vindt dat Ajax veel fouten maakt bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden bij de club. Zo heerst er een 'ons kent ons' cultuur binnen de club en worden vrijwel alle namen die rondcirkelen direct naar de media gelekt.

"Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, want iedereen kan het verkeerd hebben, maar ik heb elke keer gezegd dat hij of zij niet voldeed aan het profiel wat een commissaris moet hebben", zegt Hes in gesprek met Ajax Showtime. "Het begint er al mee dat het iemand moet zijn die Ajax kent."

"Bij Ajax wordt niet alleen naar kwaliteit gekeken, maar ook naar vriendjes. Zo wordt ook de Raad van Commissarissen samengesteld: ik ken iemand die… Ajax is ook een magneet, veel meer dan PSV en Feyenoord. Die mensen maken ook weer traditionele fouten, zoals commissarissen die selfies op de tribune gaan maken", zegt Hes.

"Hoe kun je het verzinnen? Mensen vinden het fantastisch om die functie te hebben, maar hebben geen idee waar ze in terechtkomen en gaan zich er ook veel te veel mee bemoeien als het niet loopt", vindt Hes. "Nee, het moet een simpele toezichthouder zijn."

Gerelateerd:
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Elftalfoto van Ajax in de Champions League

Ajax in tussenronde Champions League? Het resterende programma

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd