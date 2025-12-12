Oud-voorzitter fileert Ajax: "Bij de club kijkt men naar vriendjes"

Lex Hes, oud-voorzitter van de Ajax Business Association en lid van de vereniging Ajax, vindt dat Ajax veel fouten maakt bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden bij de club. Zo heerst er een 'ons kent ons' cultuur binnen de club en worden vrijwel alle namen die rondcirkelen direct naar de media gelekt.

"Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, want iedereen kan het verkeerd hebben, maar ik heb elke keer gezegd dat hij of zij niet voldeed aan het profiel wat een commissaris moet hebben", zegt Hes in gesprek met Ajax Showtime. "Het begint er al mee dat het iemand moet zijn die Ajax kent."

"Bij Ajax wordt niet alleen naar kwaliteit gekeken, maar ook naar vriendjes. Zo wordt ook de Raad van Commissarissen samengesteld: ik ken iemand die… Ajax is ook een magneet, veel meer dan PSV en Feyenoord. Die mensen maken ook weer traditionele fouten, zoals commissarissen die selfies op de tribune gaan maken", zegt Hes.

"Hoe kun je het verzinnen? Mensen vinden het fantastisch om die functie te hebben, maar hebben geen idee waar ze in terechtkomen en gaan zich er ook veel te veel mee bemoeien als het niet loopt", vindt Hes. "Nee, het moet een simpele toezichthouder zijn."