Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"

Cherine
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Lex Hes, oud-voorzitter van de Ajax Business Association, uit regelmatig kritiek op de huidige structuur van Ajax en bespreekt zijn zorgen in de Pantelic Podcast.

"Het grootste probleem is dat Ajax niet alleen geleid wordt door een directie, maar door achttien mensen", begint Hes. "Dat zijn de bestuursraad, de Raad van Commissarissen én de directie. Dat loopt de directie voortdurend voor de voeten. Dat gebeurt ook veel sneller als de resultaten niet goed zijn, dan buitelt iedereen over elkaar heen."

"Daardoor ontstaat er een wirwar van meningen, waardoor er de laatste jaren goede mensen verdwenen zijn", vervolgt hij. "Er zijn veertig mensen verdwenen uit de Raad van Commissarissen, directie en andere functies. Dat is bizar en in geen enkel beursgenoteerd bedrijf in Nederland voorgekomen."

"Dat heeft ermee te maken dat achttien mensen zich de baas voelen. Dat zie je al in het voorbeeld dat de bestuursraad vindt dat ze het clubkostuum moet dragen. Dat is verwarrend. Als je bij een uitwedstrijd twaalf of acht mensen met een clubkostuum ziet lopen, wie moet je dan hebben?"

Volgens Hes heeft Ajax de laatste jaren niet zorgvuldig gehandeld bij het aanstellen van commissarissen. "Volgens de statuten van de NV moet de Raad van Commissarissen zijn eigen opvolging verzorgen. Daar heb ik op de laatste aandeelhoudersvergadering op aangedrongen", verklaart hij.

"Het kan niet zo zijn dat de bestuursraad met een kandidaat gaat komen. Dat is niet met elkaar afgesproken. De bestuursraad moet achteraf op de aandeelhoudersvergadering ja of nee tegen een kandidaat zeggen. Nu wordt alles in elkaar geschoven en is de bestuursraad leidend of deels leidend in dat proces", aldus Hes.

Ajax bestuur & beleid
