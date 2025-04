Oude bekende een optie voor Farioli? "Maar ik heb een zwak voor PSV"

Pablo Rosario brak in het betaalde voetbal door bij PSV en verdiende in Eindhoven een transfer naar OGC Nice. De controlerende middenvelder speelde echter in de jeugdopleiding van Ajax en is een geboren Amsterdammer.

"Of ik een voorkeur heb tussen Ajax en PSV? Ik heb in de jeugd van Ajax gespeeld en ik ben een Amsterdammer, maar ik ben natuurlijk bij PSV bekend geworden bij het publiek. Bij de gemiddelde supporter, laat ik het zo zeggen", vertelt Rosario bij Viaplay. "Daar is mijn naam wat bekender geworden als speler en daar zijn echt de eerste mooie momenten als voetballer ontstaan."

"Dus ik heb natuurlijk nog steeds een zwak voor PSV en ik ken ook nog best veel spelers die daar nog spelen. Dus ja, ik probeer ook altijd om de wedstrijden van PSV nog te bekijken. Ik heb een zwak voor PSV, maar heel veel familieleden en vrienden zijn voor Ajax. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik zit hier nog goed op mijn plek en heb nog een jaar een contract."

"Ik kom uit Amsterdam en het is altijd fijn als je terug kan komen en dat er vrienden en familie om je heen zijn. Dan kunnen ze elke week naar een wedstrijd komen kijken. Dat is altijd het mooie van voetballen in eigen land, maar ik weet niet wat de toekomst zal brengen", besluit Rosario.