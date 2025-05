'Oude bekende 'heel hoog' op Ajax-lijstje': "Kroes is gek van hem"

Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer, nu Francesco Farioli heeft besloten om te vertrekken. Volgens De Telegraaf is Marcel Keizer een serieuze kandidaat om terug te keren als hoofdtrainer van Ajax. De naam van de oud-trainer prijkt 'heel hoog' op het lijstje van technisch directeur Alex Kroes. Keizer zelf zou echter twijfelen over een nieuwe dienstverband in Amsterdam.

Verschillende namen werden de voorbije dagen gelinkt aan Ajax. "Een naam die bijna niet wordt genoemd…", begint Mike Verweij in Kick-off. "Alex Kroes is heel erg gek van Marcel Keizer. Alleen die is bij Ajax binnengekomen als keuze van Van der Sar en Bergkamp, omdat hij het ook bij Jong Ajax goed had gedaan. Dat was niet de keuze van Overmars. Overmars heeft hem uiteindelijk buiten gewerkt."

"Keizer had pech", oordeelt de clubwatcher. "Hij was net begonnen toen deed zich dat drama voor met Nouri. Dus die man heeft nooit een eerlijke kans gehad. Hij staat heel hoog bij Alex Kroes. Alleen ik begrijp dat zijn omgeving zegt: ga daar nou niet heen, dan wordt je misschien weer afgefakkeld. Dus ik denk dat er veel twijfel zit bij Keizer, maar die staat wel degelijk op een lijstje."

Ook de namen van Paul Simonis en Michael Reiziger worden genoemd. "De andere naam, Simonis, daar is twijfel bij of dit al het moment is om dat te doen", weet Verweij. "De naam van Reiziger valt. Die speelt met Jong Oranje nog een toernooi in juni. Dat zijn voorlopig de namen. Ooit is het de bedoeling dat John Heitinga terugkomt. Of dat nu al het moment is, dat denk ik niet, dat Ajax dat vindt. Die zoektocht zal nog even op zich laten wachten."