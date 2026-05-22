Oude bekende staat voor transfer: "Ajax bezig met zijn terugkeer"

Ajax lijkt zich op te maken voor een drukke zomer op defensief gebied. In Amsterdam wordt rekening gehouden met een vertrek van Josip Sutalo of Ko Itakura, terwijl de club tegelijkertijd werkt aan de terugkeer van Daley Blind. Volgens Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van talent Dies Janse.

"Je bent ook afhankelijk van een trainer die op basis van de training een keuze maakt. Dat zal richting Dies Janse ook een beetje het verhaal zijn. Als je laat zien dat je beter bent dan Youri Baas, dan speel je. Of Baas gaat een keer naar linksback. Misschien kunnen ze wel samen achterin spelen. Dan is het aan Janse om die inschatting te maken."

De journalist verwacht in ieder geval beweging in het centrum van Ajax. "Ik denk dat Sutalo of Itakura wel gaat vertrekken. Dat zou voor Bouwman dan weer positief zijn. Ajax is ook bezig met de terugkeer van Blind, wat zou dat dan betekenen voor Janse? Het wordt afwachten. Het is voor Janse best een ingewikkelde keuze", aldus Goodijk. Blind loopt momenteel uit zijn contract bij Girona en zou zijn carrière graag willen afsluiten in Amsterdam.