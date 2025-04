Oude bekende van Ajax imponeert met vier doelpunten: "Makkelijk"

"Ik zou kwaad zijn als ik niet minstens drie had gemaakt", sprak Dolberg na afloop bij Het Nieuwsblad. De 27-jarige aanvaller profiteerde bij zijn eerste treffer van miscommunicatie tussen centrale verdediger Stefan Mitrovic en keeper Tom Vandenberghe. Zijn tweede doelpunt was een penalty en bij de derde gleed zijn directe tegenstander uit, waardoor Dolberg de kans had om de bal te controleren en af te maken.

"Ik zag dat de verdediger net niet bij de bal zou kunnen. En zelf schoof ik ook een beetje weg. Ik koos dus voor een controle. Makkelijke goal", klonk het koeltjes. Zijn vierde treffer was de moeilijkste. "Al was het wel de bedoeling. Ik had het gevoel dat ik alleen stond, dus probeerde ik er gewoon mijn hoofd tegen te zetten. Uiteraard had ik een beetje geluk. Maar het was gewoon één van die dagen waar alles lukte."