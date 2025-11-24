VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
'Oude bekende van Mislintat genoemd als nieuwe trainer van Ajax'

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Sven Mislintat
Sven Mislintat Foto: © Orange Pictures

Het tijdperk van John Heitinga bij Ajax is ten einde. De clubleiding heeft het vertrouwen in de oud-verdediger verloren en ziet geen perspectief meer op verbetering onder zijn leiding. Dat betekent dat de opvolger direct moet raakschieten om de club weer op het juiste spoor te krijgen.

VoetbalPrimeur kijkt vooruit en onderzoekt de opties. Daarbij wordt opnieuw een bekende naam aan Ajax gelinkt: de Deen Kjetil Knutsen. Volgens VoetbalPrimeur: "Daar is hij weer: Kjetil Knutsen is de laatste jaren al vaak in verband gebracht met Ajax."

Onder de mislukte Mislintat werd hij al genoemd: "Onder meer voormalig technisch directeur Sven Mislintat had hem al op het oog, maar proefde - intern en extern - weerstand tegen een buitenlandse trainer. Het verhaal staat nog altijd overeind: wat Knutsen heeft bereikt met het bescheiden Bodø/Glimt leest als een sprookje."

