'Oude Eredivisie-club van Tadic zoekt contact over terugkeer'

Dusan Tadic kan mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. De 37-jarige Serviër, die momenteel transfervrij is, wordt in verband gebracht met zowel FC Twente als NEC. Dat meldt Sportnieuws.nl.

NEC toonde eerder al serieuze interesse in de ervaren aanvaller, maar ook FC Twente zou inmiddels contact hebben gezocht met Tadic. De aanvaller heeft een goede relatie met technisch directeur Erik ten Hag, maar een terugkeer naar Nederland lijkt financieel niet eenvoudig. Volgens verschillende bronnen verdiende Tadic bij Al-Wahda ongeveer vijf miljoen euro per jaar.

Dat salaris kan een flinke uitdaging vormen voor FC Twente, dat mogelijk probeert om de oud-speler terug naar Enschede te halen. Tadic kent de club goed: tussen 2012 en 2014 speelde hij al voor de Tukkers. Na zijn periode bij FC Twente maakte hij een transfer naar Southampton, waarna hij later uitgroeide tot een grote naam bij Ajax.