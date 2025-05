Ould-Chikh naar Ajax? "Zullen ze de portemonnee moeten trekken"

Bilal Ould-Chikh werd maandagavond kampioen van de Keuken Kampioen Divisie met FC Volendam door met 2-3 te winnen op bezoek bij Jong FC Utrecht. De buitenspeler gaat echter niet met FC Volendam de Eredivisie in, want hij heeft een aflopend contract en zal profiteren van zijn transfervrije status.

"Dat klopt, er is heel veel interesse in mij", bevestigt Ould-Chikh in gesprek met Voetbal International. "Vooral sinds begin april zijn er veel clubs aan het duwen en trekken. Dat begrijp ik ook wel, want ik ben transfervrij, word kampioen, heb een goede leeftijd en bizarre cijfers neergezet", constateert hij.

Ould-Chikh sluit niet uit dat hij Nederland in de zomer toch (weer) gaat verlaten. "Er zijn al wat gesprekken geweest met geïnteresseerde clubs, ja, vooral uit het buitenland", verklapt de vleugelaanvaller. "Daar kijk ik ook het meeste naar. Ik denk dat dit wel een goed moment is om weer een mooi avontuur aan te gaan. Een recordaantal punten met FC Volendam, een mogelijk assistrecord in deze competitie; wat heb ik nog te bewijzen?", vraagt hij zich hardop af.

"Ja, het was weliswaar op KKD-niveau, maar het is volgens mij toch wel duidelijk dat ik de Eredivisie makkelijk aan kan", vervolgt hij vastberaden. "Ik sluit een transfer binnen Nederland niet uit, er zijn ook clubs uit het linkerrijtje van de Eredivisie geïnteresseerd, maar als ze mij echt willen hebben, dan zullen ze de portemonnee moeten trekken: anders gaat het hem niet worden. Clubs uit het buitenland zijn in ieder geval bereid om dat te doen voor mij", besluit Ould-Chikh, die dus mogelijk ook op het verlanglijstje van Ajax staat. De club uit Amsterdam is op dit moment koploper van de Eredivisie.