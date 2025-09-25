Ousmane Dembele belt familie Nouri na Ballon d'Or: "Onze broer"

Ousmane Dembélé heeft na de winst van de Ballon d'Or contact opgenomen met de familie van Abdelhak Nouri. Dat is te zien op het Instagram-account van de voormalig Ajax-middenvelder.

Via het officiële Instagram-account van Abdelhak Nouri deelt zijn familie een screenshot van het gesprek met Dembélé. "Ousmane Dembélé, onze broer. Gefeliciteerd en dik verdiend! We waarderen je en de dingen die je voor ons hebt gedaan! Moge Allah jou en je geliefden beschermen", schrijft de familie erbij.

Maandagavond werd Dembele verkozen tot beste voetballer ter wereld. Sinds de tragische gebeurtenis in 2017 staat de Franse aanvaller in nauw contact met de familie van Nouri.