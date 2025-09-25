Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ousmane Dembele belt familie Nouri na Ballon d'Or: "Onze broer"

Tom
bron: Instagram
Ousmane Dembele bij de Ballon d'Or
Ousmane Dembele bij de Ballon d'Or

Ousmane Dembélé heeft na de winst van de Ballon d'Or contact opgenomen met de familie van Abdelhak Nouri. Dat is te zien op het Instagram-account van de voormalig Ajax-middenvelder. 

Via het officiële Instagram-account van Abdelhak Nouri deelt zijn familie een screenshot van het gesprek met Dembélé. "Ousmane Dembélé, onze broer. Gefeliciteerd en dik verdiend! We waarderen je en de dingen die je voor ons hebt gedaan! Moge Allah jou en je geliefden beschermen", schrijft de familie erbij. 

Maandagavond werd Dembele verkozen tot beste voetballer ter wereld. Sinds de tragische gebeurtenis in 2017 staat de Franse aanvaller in nauw contact met de familie van Nouri. 

