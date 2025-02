"Over de sportieve waarde van Henderson bestaat geen twijfel"

"Klaassen en Pasveer tekenden afgelopen zomer beiden een (nieuw) eenjarig contract onder, voor hun staat van dienst, zeer bescheiden voorwaarden. Sindsdien speelden ze beiden een zeer belangrijke rol in de wederopstanding van de club", merkt clubwatcher Lentin Goodijk op in Voetbal International. "Reserve-aanvoerder Klaassen gaf vorige maand aan dat hij nog geen idee had of Ajax met hem verder wil. Het zou de club sieren om daar snel duidelijkheid in te verschaffen."

Ook huurlingen Rugani en Matheus lopen komende zomer uit hun contract. Ajax heeft geen optie tot koop bedongen bij Rugani. "Maar hij heeft het goed naar zijn zin in Amsterdam en ligt nog slechts één jaar vast bij Juventus", zegt Goodijk. In het huurcontract van Matheus zit wel een optie tot koop.

Ajax krijgt daarnaast ook te maken met terugkerende huurlingen. "De club sloeg in januari een belangrijke financiële slag, maar komende zomer wacht de volgende uitdaging, als Carlos Forbs, Jakov Medic, Borna Sosa, Sivert Mannsverk, Chuba Akpom, Tristan Gooijer, Kristian Hlynsson en Gerald Alders in principe allemaal terugkeren. Een half jaar later volgt dan ook Gastón Ávila nog."

Goodijk vervolgt: "Een aantal van de hierboven genoemde spelers heeft een optie tot koop in hun contract staan, maar bij bijvoorbeeld Forbs en Medic is die dusdanig hoog dat de kans bijzonder klein is dat daarvan gebruik wordt gemaakt." Ook de situatie van Jordan Henderson speelt mee.

De routinier leek afgelopen winter opeens te vertrekken uit Amsterdam, maar uiteindelijk gingen beide partijen toch met elkaar door. "Wel is er afgesproken om richting de zomer te evalueren over de toekomst. Over de sportieve waarde van Henderson bestaat geen enkele twijfel, maar hij wordt in juni 35 en Ajax moet de verhoudingen in het salarishuis toch zien te herstellen", benadrukt Goodijk.