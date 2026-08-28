Overbodige Ajacied gevraagd naar transfer: "Ben gewoon nog hier"

Oliver Edvardsen probeert zich niet bezig te houden met de geruchten over een mogelijk vertrek bij Ajax. De 27-jarige Noor mag vertrekken uit Amsterdam, maar maakte donderdag tegen FC Sion nog gewoon minuten én was trefzeker. Tegenover Voetbal International gaat hij in op zijn situatie.

Ajax plaatste zich donderdag definitief voor de competitiefase van de Conference League door Sion over twee wedstrijden met 9-5 te verslaan. Edvardsen viel in tijdens de return en maakte op aangeven van Caio Henrique de 5-2.

Ondanks de onzekerheid over zijn toekomst richt de aanvaller zich volledig op Ajax. "Ik ben gewoon nog hier, dus ik focus me op mezelf en mijn eigen spel. Ik wil gewoon spelen en probeer professioneel te blijven en hard te werken, dan zie ik wel wat er gebeurt. Ik denk er niet te veel over na", vertelt hij.

Zolang Edvardsen nog in Amsterdam speelt, probeert hij van waarde te zijn voor trainer Míchel Sánchez. "De trainer hoopt dat ik mijn bijdrage kan leveren, zoals hier. Ik probeer gewoon alles te geven zolang ik hier ben, of hij me nu op links of op rechts nodig heeft."