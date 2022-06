Geschreven door Idse Geurts 13 jun 2022 om 11:06

Net als afgelopen winter is Ajax weer hevig geïnteresseerd in de diensten van Steven Bergwijn. De Amsterdammers hebben zelfs al een bod op de vleugelaanvaller gedaan. Deze werd echter resoluut door Tottenham Hotspur van de tafel geveegd. Naar verluidt lijkt er ook geen schot te zitten in de onderhandelingen en raakt de Engelse club gefrustreerd door de voorstellen van Ajax. Dit meldt Sky Sports.

De laatste wedstrijden bij het Nederlands elftal laat Bergwijn weer zijn absolute klasse zien, maar bij Tottenham is de aanvaller slechts een bankzitter. Met oog op het aankomende WK wil Bergwijn dan ook vertrekken. Bij Ajax heeft Bergwijn de mogelijkheid om elke week in de basis te spelen én Champions League-wedstrijden mee te maken.

Tottenham wil echter de absolute hoofdprijs zien. In een eerder stadium is zelfs gesproken over een bedrag van 30 miljoen euro. Dit betaalde de Londenaren twee jaar geleden zelf aan PSV. De grote vraag is dan ook of Ajax hieraan wil én kan voldoen. Met dit bedrag wordt immers het huidige transferrecord van de Amsterdammers verpulverd. Op dit moment is Sébastien Haller met 22,5 miljoen euro de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club.

Daarnaast zijn ze in Londen er nog steeds van overtuigd dat Bergwijn kan uitgroeien tot een succes binnen de club. Naar verluidt vindt vrijwel iedereen binnen Tottenham Bergwijn een goede speler, die kan uitgroeien tot een succes. De overgang van de aanvaller naar Ajax, lijkt dus aan een zijden draadje te hangen.