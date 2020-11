Geschreven door Jordi Smit 13 nov 2020 om 12:11

© Proshots

Staatssecretaris Mona Keijzer geeft toestemming om vanaf half januari proeven met meer toeschouwers te houden bij voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoeken. Dat meldt de NOS vrijdagochtend.

Keijzer sprak in de ochtend met de evenementenbranche die hun zorgen over de toekomst uitte. De branche gaf daarbij een aantal ideeën aan om te onderzoeken of wellicht meer toeschouwers bij evenementen mogelijk is. Daarbij wil de sector samenwerken met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft. De onderzoekers bekijken het gedrag van bezoekers, maar eveneens het gebruik van mondkapjes, desinfectie, de gevolgen voor kwetsbare groepen en de luchtkwaliteit binnen het gebouw.

Op dat plan reageerde Keijzer positief, waarna ze op twee voorstellen haar toestemming gaf: voetbalwedstrijden en concerten met publiek, en bioscopen. “Dit is goed voor de Nederlandse bevolking. Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan”, reageerde Keijzer na het gesprek. Overigens heeft de staatssecretaris wél een belangrijke voorwaarde aan het plan gesteld. De betreffende regio moet namelijk het risiconiveau 1 hebben, wat staat voor waakzaam. Anders zijn de proeven niet toegestaan.