Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Overleden Ajax-supporter had grote wens: wedstrijd laten staken'

Arthur
Resten vuurwerk na Ajax - FC Groningen
Resten vuurwerk na Ajax - FC Groningen Foto: © Pro Shots

De overleden Ajax-supporter die zondag werd geëerd door de F-Side, zou volgens berichten hebben gedroomd van het staken van een wedstrijd. Dit blijkt uit een WhatsApp-gesprek dat vlak voor de aftrap van Ajax – FC Groningen rondging op sociale media.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Thijmen Ruben Pfann, beter bekend in de supporterswereld als Tum, overleed op 19 november op 29-jarige leeftijd. Zijn afscheid vond plaats in het supportershome van Ajax. Tum was lid van de groep Amsterdam Hooligans 5th, wat volgens berichten de reden zou zijn dat de wedstrijd in de vijfde minuut werd ontregeld. Dit staat in berichten die FCUpdate heeft ingezien.

“Tum van Hooligans Amsterdam is laatst overleden. Er was een eerbetoon en blijkbaar was zijn droom om een wedstrijd helemaal te laten staken, dus daar gaan ze nu voor", is te lezen in WhatsApp-berichten die zondag om 19.58 uur werden doorgestuurd, twee minuten voor de aftrap. "Ze zijn net binnengestormd met potten en alles. Een paar van ons komen uit Almere en IJmuiden. Ze gaan in de 5de minuut staken, want: Amsterdam 5th Hooligans."

Op sociale media circuleerde zondagavond ook een foto van twee Ajax-supporters die zich voorbereidden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen volledig in het zwart gehuld en met lanceerbuizen zichtbaar. Daarnaast verschenen beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controles van stewards in de Johan Cruijff ArenA omzeilden, onder meer via een nooduitgang.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax - FC Groningen

Bizarre foto op tribune bij Ajax - FC Groningen gaat online rond

0
Kenneth Perez

Perez adviseert Ajax om met Feyenoord te praten: "Heel handig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 13 5 24
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 Fortuna Sittard 14 -2 18
9 FC Twente 13 2 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd