'Overleden Ajax-supporter had grote wens: wedstrijd laten staken'

De overleden Ajax-supporter die zondag werd geëerd door de F-Side, zou volgens berichten hebben gedroomd van het staken van een wedstrijd. Dit blijkt uit een WhatsApp-gesprek dat vlak voor de aftrap van Ajax – FC Groningen rondging op sociale media.

Thijmen Ruben Pfann, beter bekend in de supporterswereld als Tum, overleed op 19 november op 29-jarige leeftijd. Zijn afscheid vond plaats in het supportershome van Ajax. Tum was lid van de groep Amsterdam Hooligans 5th, wat volgens berichten de reden zou zijn dat de wedstrijd in de vijfde minuut werd ontregeld. Dit staat in berichten die FCUpdate heeft ingezien.

“Tum van Hooligans Amsterdam is laatst overleden. Er was een eerbetoon en blijkbaar was zijn droom om een wedstrijd helemaal te laten staken, dus daar gaan ze nu voor", is te lezen in WhatsApp-berichten die zondag om 19.58 uur werden doorgestuurd, twee minuten voor de aftrap. "Ze zijn net binnengestormd met potten en alles. Een paar van ons komen uit Almere en IJmuiden. Ze gaan in de 5de minuut staken, want: Amsterdam 5th Hooligans."

Op sociale media circuleerde zondagavond ook een foto van twee Ajax-supporters die zich voorbereidden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen volledig in het zwart gehuld en met lanceerbuizen zichtbaar. Daarnaast verschenen beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controles van stewards in de Johan Cruijff ArenA omzeilden, onder meer via een nooduitgang.