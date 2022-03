Geschreven door Jessica Westdijk 21 mrt 2022 om 13:03

Marc Overmars wordt de nieuwe technisch directeur van Antwerp, zo meldt De Telegraaf maandagmiddag. Vorige maand stapte Overmars op bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Belgische club ziet dat echter als een privékwestie en ziet dan ook geen obstakels om Overmars aan te nemen. Antwerp is sinds 2015/2016 bezig aan een opmars in het Belgische voetbal. De club speelde toen nog op het derde niveau, maar doet nu serieus mee op het hoogste niveau. Antwerp is in handen van Paul Gheysens, een van de rijkste Belgen, die Overmars dus waarschijnlijk een flink budget ter beschikking zal stellen.

Er zou een contract van meerdere jaren voor Overmars klaar liggen.