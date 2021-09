Geschreven door Idse Geurts 10 sep 2021 om 10:09

Marc Overmars is niet gelukkig met de contractsituatie van André Onana. De doelman beschikt over een aflopend contract, waardoor hij volgend jaar waarschijnlijk transfervrij bij Ajax vertrekt. Hierdoor heeft Overmars er deze zomer alles aan gedaan om de doelman te verkopen, maar zonder succes.

Tegenover Voetbal International laat de directeur voetbalzaken zich uit over de situatie. “Onana had veel waarde, en nu niet meer. Zo gaat het in voetbal. Het ene moment is een speler heel veel waard, een jaar later kan het zijn omgeslagen. We zijn heel helder geweest in de situatie rond Onana. Lange tijd zijn we bezig geweest om zijn contract te verlengen. Dat lukte niet. Vervolgens hebben we hem alle ruimte gegeven om een transfer te maken. Dat lukte ook niet”, zo stelt Overmars. Een contractverlening voor Onana lijkt er ook niet meer in te zitten volgens Overmars. “Contractverlenging zie ik nu niet snel gebeuren. In de winter een transfer? Het moet nog wel een fatsoenlijk bedrag opleveren. Als het bedrag niet voldoende is, dan maar in juli voor niets”

Gelukkig is er de afgelopen transferperiode wel geanticipeerd op het vertrek van Onana. Met Jay Gorter is er een enorm talentvolle doelman aangetrokken. Over enige tijd zal Gorter vast de eerste keuze onder de lat zijn.