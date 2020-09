Geschreven door Jessica Westdijk 01 sep 2020 om 13:09

Volgens het Spaanse SPORT is er onlangs contact geweest tussen Luis Suárez en Marc Overmars. De Uruguayaanse aanvaller hoorde afgelopen week van Ronald Koeman dat hij dit seizoen niet nodig is in Barcelona. De aanvaller mag dus uitkijken naar een nieuwe club.

Daarmee leek de weg voor een terugkeer naar Ajax weer een stukje eenvoudiger. Volgens het Spaanse medium werkt Overmars aan een financieel voorstel, dat Suárez moet overtuigen om naar Amsterdam te komen. Overmars zou Suárez gevraagd hebben om het bod van Ajax af te wachten en beloofd hebben deze week een bod te doen. Hoeveel Suárez zou moeten kosten is niet bekend, hij ligt in Barcelona nog voor één seizoen vast. Wel zal hij flink salaris in moeten leveren bij een komst naar Amsterdam. In Barcelona zou hij naar verluidt zo’n 20 miljoen euro per jaar verdienen, terwijl het plafond bij Ajax op dit moment rond de 4 miljoen ligt.

Er is echter ook nog een scenario dat Suárez transfervrij zou mogen vertrekken uit Barcelona. In dat geval is de kans op zijn komst alweer wat groter, omdat Ajax dan meer ruimte overhoudt om zijn salaris te verhogen.