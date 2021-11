Geschreven door Idse Geurts 12 nov 2021 om 15:11

Vorige week, tijdens het duel met Go Ahead Eagles, kreeg Mathijs de Ligt eindelijk zijn afscheid. Op het veld sprak Marc Overmars nog enkele lovende woorden over de oud-aanvoerder. Ook maakte Overmars een geheimzinnige opmerking. De directeur voetbalzaken verkondigde: “Ik weet nog goed dat we in 2019 in trainingskamp zaten en dat je zei: ik heb een centrale verdediger naast me nodig. Dat was Daley Blind. Dat was voor Edwin en mij een zetje om nog harder ons best te doen om hem te halen. Ik denk dat we nog één tip van jou gaan opvolgen binnenkort, maar dat houden we even tussen ons”.

Na deze toespraak was het niet duidelijk wie, of wat, de tip van De Ligt zou zijn. Echter, het lijkt nu bekend waar deze uitspraak op sloeg. Ajax lijkt namelijk geïnteresseerd in Juventus-verdediger Koni De Winter. Dit wordt gemeld door De Telegraaf en La Gazetto dello Sport. Deze negentienjarige centrumverdediger komt nu nog uit voor het Onder 23 van Juventus, maar hij zit naar verluidt dicht tegen het eerste elftal aan. Zo zou trainer Massimiliano Allegri erg onder de indruk zijn van de Belg.

De Winter genoot zijn jeugdopleiding bij Belgische clubs Lierse SK en Zulte Waregem. In de zomer van 2017 maakt hij de overstap naar Juventus, waar hij het dus naar verdienste doet. Mogelijk is De Winter dus de tip van Mathijs de Ligt. Of het uiteindelijk ook echt tot een overstap naar Amsterdam komt moeten we nog afwachten.