Geschreven door Jessica Westdijk 10 jan 2021 om 20:01

Ajax haalde deze week Sébastien Haller naar Amsterdam. De spits werd met 22,5 miljoen euro de duurste aankoop ooit. Voor de camera’s van ESPN reageerde Marc Overmars op de komst van Haller: “Ik ken de markt. De helft bieden heeft geen zin. Misschien betaal je soms te veel, maar je moet wel de keuzes maken die je zelf wil maken. We hadden drie andere opties. Dan lees ik dat Haller een paniekaankoop is, maar jullie weten niet wat er deze maand nog gaat gebeuren.”

Wat de technisch directeur daar precies mee bedoelt, wilde hij echter niet verduidelijken. Zo gingen er geruchten over interesse in Lassina Traoré, heeft Brian Brobbey zijn contract nog altijd niet verlengd en krijgt het incident rondom Quincy Promes misschien nog een staartje. Maar Overmars liet er verder niets meer over los: “Misschien gebeurt er de komende weken iets in onze selectie waarop niemand geanticipeerd had. Ja, dat is cryptisch. Ik hoef geen tipje van de sluier op te lichten. Je weet niet wat er gebeurt op de transfermarkt en je moet zorgen dat je op 31 januari niet met lege handen staat. Ik ben heel benieuwd.”

“Wie zegt mij dat er misschien niet twee spelers weggaan?”, voegt Overmars eraan toe. Ook als hem expliciet gevraagd wordt naar bepaalde spelers, laat hij niets los: “Of ik het over Lassina Traoré en Brian Brobbey heb? Dat zeg ik niet, maar alles kan gebeuren.”