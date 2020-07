Geschreven door Jordi Smit 08 jul 2020 om 11:07

© Proshots

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft Pierre-Emile Højbjerg hoog op het verlanglijstje staan om deze zomer naar Amsterdam te halen, zo schrijft Voetbal International woensdagochtend. De middenvelder kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Southampton.

De 24-jarige Deen speelde sinds 2016 meer dan 100 wedstrijden in de Premier League en was zelfs een tijdje aanvoerder van de Engelse middenmotor. Sinds Højbjerg zijn verbintenis met de Southampton, die tot medio 2021 loopt, weigert te verlengen, is de aanvoerdersband naar een teamgenoot gegaan. Desondanks is Højbjerg vrijwel iedere Premier League-wedstrijd verzekerd van een basisplaats.

Højbjerg speelde in het verleden samen met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, die twee seizoenen geleden de overstap maakte van Southampton naar Amsterdam. Overmars hoopt ook Højbjerg deze zomer te overtuigen van een transfer naar de Eredivisie. De Deen voetbalde in het verleden eveneens in de Bundesliga, waar hij voor Bayern München, FC Augsburg en Schalke 04 speelde. Daarmee heeft Højbjerg eveneens 56 wedstrijden in de Bundesliga achter zijn naam staan. Bovendien speelde Højbjerg 33 wedstrijden voor het Nationale team van Denemarken.