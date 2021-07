Geschreven door Jessica Westdijk 04 jul 2021 om 14:07

Zaterdag kwam vanuit Italië het gerucht dat AC Milan interesse zou hebben in Dusan Tadic en dat de aanvoerder zelf ook wel oren zou hebben naar een Italiaans avontuur.

Marc Overmars maakt in gesprek met Voetbal International korte metten met die geruchten. Hij bevestigt wel dat AC Milan zich gemeld heeft in Amsterdam, maar dat Tadic zelf al zo goed als rond zou zijn met de Italianen, is volgens de technisch directeur zeker niet waar: “Het is kansloos dat ze nu onze captain weghalen. Onze aanvoerder zal dit jaar niet vertrekken’, vervolgt Overmars. ‘Hij is zo belangrijk voor de club, in meerdere facetten. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke nee van onze kant, hij is niet te koop.”

Tadic heeft bij Ajax een contract tot medio 2026, waarvan hij de laatste jaren waarschijnlijk als trainer actief zou zijn. Sinds zijn komst naar Amsterdam is hij van onschatbare waarde: in 149 duels was hij betrokken bij 146 goals.