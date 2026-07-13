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Ajax historie & oud-spelers

Overmars enthousiast over Ajax-target: "Verrijking voor Eredivisie"

Max
bron: De Telegraaf
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Marc Overmars denkt dat Marcos Leonardo van grote waarde gaat zijn voor Ajax. De spits van Al-Hilal wordt serieus gelinkt aan de Amsterdammers. 

Ajax heeft naar verluidt al een mondeling akkoord met Al-Hilal en zou maximaal negentien miljoen euro gaan betalen voor Leonardo. De Braziliaanse spits is een bekende van Overmars, die hem in 2021 al naar Ajax wilde halen. "Hij was supergoed en had een heel goede instelling. Echt een leuke speler om naar te kijken en die in 2021 al Nederlandse-top-drie-waardig was", vertelt hij aan de Telegraaf

Destijds speelde Leonardo nog bij het Braziliaanse Santos. Via Benfica kwam hij twee jaar geleden bij Al-Hilal terecht. "Ik heb hem een tijd niet meer zien spelen, dus ik weet niet hoe hij er nu voor staat", geeft Overmars toe. "Maar normaal gesproken is dit een verrijking voor de Eredivisie."

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