Geschreven door Jordi Smit 29 okt 2020 om 09:10

© Proshots

Marc Overmars en Edwin van der Sar zijn medeverantwoordelijk voor de grote Europese successen van de afgelopen jaren. Aangezien de voormalig topkeeper donderdag 50 kaarsjes uitblaast, gaat Overmars in De Telegraaf op deze successen in.

De twee mannen werken alweer 8 seizoenen met elkaar samen. Bij hun aankomst waren de ambities zo hoog dat weinig mensen geloofden in de mogelijkheden. “Welke maakte niet uit, maar we wilden weer een Europese finale bereiken”, vertelt Overmars. “Dat is in 2017 gelukt en het smaakt naar meer. Nu willen we de Europa League of Champions League ook eens winnen. Het leuke is dat we de succesvolle jaren negentig samen hebben meegemaakt. Bijna 25 jaar later hebben Ed en ik als leidinggevenden bijna datgene bereikt wat we ook als spelers hebben gerealiseerd.”

Waar Overmars in zijn beginperiode regelmatig kritiek kreeg op zijn beleid, krijgt hij de afgelopen jaren volop lof. De directeur voetbalzaken verwacht echter niet dat hij de functie tot aan zijn pensioen volhoudt. “Bij mijn aanstelling dacht ik dat ik drie of vier jaar zou blijven, maar ik zit er nu al acht seizoenen. Voor mij geldt wel – en voor Edwin ook, denk ik – dat we dit niet tot ons zestigste zullen blijven doen. Daarvoor vreet deze functie te veel energie. Daar staat overigens ook heel veel tegenover. We zijn samen trots dat Ajax er weer staat in Europa.”