'Overmars gaat derde poging doen oud-Ajacied binnen te halen'

Royal Antwerp gaat komende zomer opnieuw een poging wagen om Lassina Traoré aan te trekken. Dat schrijft Het Nieuwsblad .

Marc Overmars en Antwerp zitten al langer achter de voormalig Ajacied aan. Vorige zomer én winter deed de Belgische club een poging de spits van Shakhtar Donetsk aan te trekken, maar zonder succes. Na dit seizoen loopt Traoré uit zijn contract en hoopt Antwerp wél succes te hebben.

Traore was al een bekende van Overmars, die hem in 2019 naar Ajax haalde. De international van Burkina Faso stond naar verluidt de vorige keren al open voor een transfer naar Royal Antwerp FC.