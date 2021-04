Geschreven door Jessica Westdijk 09 apr 2021 om 09:04

De afgelopen weken werd duidelijk dat Ajax met zowel Andre Onana als Maarten Stekelenburg in gesprek is over een contractverlenging. De technisch directeur werd donderdagavond op RTL7 gevraagd naar de status daarvan.

“De status van Onana is dat hij niet keept”, reageert Overmars eerst wat droogjes. Maar hij voegt daaraan toe: “We zijn in gesprek. Ik hoop dat er binnenkort duidelijkheid komt. Ik verwacht wel in de komende weken duidelijkheid. Het zou voor meerdere jaren moeten zijn.” Ajax wil het contract van de doelman, dat tot 2022 loopt, met 2 jaar verlengen. Zelf zou Onana liever voor 1 jaar willen bijtekenen.

Met Maarten Stekelenburg is Ajax wel al zo goed als rond: “Ik denk dat dat wel zo goed als rond is. Het mag eigenlijk niet, maar laat ik het maar zeggen: het is zo goed als rond”, aldus Overmars. De routinier gaf zelf ook al aan dat hij er sowieso wel uit zou komen met Ajax.