Overmars geprezen: "Als hij je iets stuurt, klopt je hart sneller"
Toby Alderweireld heeft uitgebreid stilgestaan bij de samenwerking met Marc Overmars bij Antwerp FC. De oud-verdediger van de Belgische club spreekt vol lof over de voormalig technisch directeur, die vorige week besloot per direct te stoppen met zijn werkzaamheden.
De samenwerking tussen Alderweireld en Overmars begon in 2022. Overmars werd in maart van dat jaar aangesteld bij Antwerp, nadat hij Ajax had verlaten. Enkele maanden later maakte Alderweireld de overstap naar België. Hij weet nog goed hoe Overmars hem naar Antwerp probeerde te halen. "Marc stuurde me een berichtje: "Toby, tijd om naar huis te komen. Ik wil kampioen worden"', zegt Alderweireld bij Het Laatste Nieuws.
De voormalig international voelde zich door Overmars direct belangrijk binnen de club. "Hij gaf je het gevoel dat je belangrijk kunt zijn. Als Overmars een berichtje stuurt, gaat je hart sneller kloppen." Alderweireld is inmiddels medeaandeelhouder van Antwerp en zou op termijn graag meer betekenen binnen de club.
De positie van Overmars overnemen ziet hij echter niet als iets voor de korte termijn. "Alles op zijn tijd. Ik heb ook niet de arrogantie om te zeggen dat ik Marc zomaar zou kunnen vervangen. Marc is sowieso onvervangbaar. Maar het is wél iets waarin ik ooit mijn ei zou kwijt willen. Laat het mij zo zeggen", aldus Alderweireld.
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