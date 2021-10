Geschreven door Jessica Westdijk 21 okt 2021 om 09:10

Newcastle United kreeg met Saudi state’s Public Investment Fund onlangs een nieuwe, steenrijke eigenaar. Het lijkt erop dat er de komende jaren honderden miljoenen in de club gepompt gaan worden en dan kun je dat maar beter met een goede technisch directeur doen.

De goede prestaties van Ajax leiden ertoe dat Marc Overmars in beeld is bij Newcastle, zo meldt De Telegraaf. Eerder was hij al in beeld bij FC Barcelona, Arsenal en Manchester United. Tot nu toe wees Overmars geïnteresseerde clubs altijd af, omdat hij het gevoel had nog niet klaar te zijn bij Ajax. Maar wie weet verandert dat, als Ajax dit seizoen wederom grootste prestaties neerzet.