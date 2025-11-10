KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Overmars is benaderd voor Ajax-terugkeer: "Gepasseerd station"

Amber
bron: De Telegraaf
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Marc Overmars keert niet terug bij Ajax als opvolger van Alex Kroes. Dat heeft de 52-jarige technisch directeur laten weten tegenover De Telegraaf.

"Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station", maakt de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax duidelijk. "Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd."

Overmars is wel benaderd om terug te keren, zo bevestigt hij. "Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar."

