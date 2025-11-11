Overmars krijgt lof: "Hij is een waanzinnige voetbaldirecteur"

Het blijft onrustig bij Ajax. De Nederlandse recordkampioen zoekt een nieuwe trainer na het vertrek van John Heitinga, terwijl tegelijkertijd geruchten opduiken dat Marc Overmars mogelijk terugkeert als technisch directeur.

Gedragspsycholoog Tom De Bruyne noemde het bij Goedemorgen Nederland "onnozel" dat Overmars niet zou mogen terugkeren. "Hij heeft fysiek niets gedaan. Je kan zeggen: een bedrijf moet ingrijpen, maar hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij is publiekelijk compleet aan de schandpaal genageld. We hebben dit proces nu doorlopen met elkaar. Deze man, die een waanzinnige voetbaldirecteur is, mag nu eigenlijk wel terugkeren."

Presentator Tom Egbers, zelf in 2023 bij de NOS vertrokken na beschuldigingen van wangedrag, reageerde daarop: "Dat hij een waanzinnig voetbaldirecteur is, dat zal niemand bestrijden. Er zijn ook andere krachten die tegenwoordig spelen. Maatschappelijke krachten. Mensen die vinden dat zo'n man maar niet terug moet keren. Ik denk dat het goed is voor Ajax om met een hele schone lei te beginnen."

Overmars liet maandagavond weten niks te voelen voor een terugkeer in Amsterdam.