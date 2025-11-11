KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Overmars krijgt lof: "Hij is een waanzinnige voetbaldirecteur"

Arthur
bron: Goedemorgen Nederland
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Het blijft onrustig bij Ajax. De Nederlandse recordkampioen zoekt een nieuwe trainer na het vertrek van John Heitinga, terwijl tegelijkertijd geruchten opduiken dat Marc Overmars mogelijk terugkeert als technisch directeur.

Gedragspsycholoog Tom De Bruyne noemde het bij Goedemorgen Nederland "onnozel" dat Overmars niet zou mogen terugkeren. "Hij heeft fysiek niets gedaan. Je kan zeggen: een bedrijf moet ingrijpen, maar hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij is publiekelijk compleet aan de schandpaal genageld. We hebben dit proces nu doorlopen met elkaar. Deze man, die een waanzinnige voetbaldirecteur is, mag nu eigenlijk wel terugkeren."

Presentator Tom Egbers, zelf in 2023 bij de NOS vertrokken na beschuldigingen van wangedrag, reageerde daarop: "Dat hij een waanzinnig voetbaldirecteur is, dat zal niemand bestrijden. Er zijn ook andere krachten die tegenwoordig spelen. Maatschappelijke krachten. Mensen die vinden dat zo'n man maar niet terug moet keren. Ik denk dat het goed is voor Ajax om met een hele schone lei te beginnen."

Overmars liet maandagavond weten niks te voelen voor een terugkeer in Amsterdam.

Marc Overmars
Overmars is benaderd voor Ajax-terugkeer: "Gepasseerd station" Lees ook
Gerelateerd:
Isaac Babadi

Ajax een mogelijkheid voor Isaac Babadi? "Het zou super gek zijn"

0
John Heitinga

'Heitinga koos last minute pas voor aparte wijziging in elftal'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd