Geschreven door Jessica Westdijk 16 aug 2020 om 22:08

Het was een opvallende uitslag in de Champions League: FC Barcelona werd met maar liefst 2-8 van de mat geveegd voor Bayern München in de kwartfinale.

Het is duidelijk dat er koppen moeten rollen in Barcelona en dat het tijd is voor vers bloed. Dat betekent ook dat bepaalde spelers moeten vertrekken en Luis Suárez zou één van die spelers zijn. Volgens de Uruguyaanse televisiezender Teledoce heeft Marc Overmars de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. De technisch directeur van Ajax zou Suárez graag terughalen naar Amsterdam en zich in de komende dagen met een serieus bod gaan melden bij de Catalanen.

Suárez heeft bij FC Barcelona nog een contract voor één seizoen. De 33-jarige aanvaller speelde tussen 2007 en 2011 159 wedstrijden voor Ajax. Daarin maakte hij maar liefst 111 goals en gaf hij ook nog eens 68 assists. In de winter van 2010/2011 vertrok hij vervolgens naar Liverpool. Ook daar maakte hij indruk met 82 goals en 47 assists in 133 duels. Het leverde hem in de zomer van 2014 een overstap naar FC Barcelona op, waar hij er nu dus alweer 6 seizoenen op heeft zitten. Namens Barcelona maakte hij 198 goals en gaf hij 109 assists in 283 duels.