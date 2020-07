Geschreven door Jordi Smit 14 jul 2020 om 11:07

© Proshots

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft zich in Londen gemeld om zijn interesse in Grady Diangana te laten blijken. De 22-jarige aanvaller van West Ham United was afgelopen seizoen verhuurd aan West Bromwich Albion, waar hij een uitstekende indruk achterliet.

Diangana, die als vervanger moet dienen voor de vertrokken Hakim Ziyech, staat met de Engelse Championship-club op de tweede plaats in de competitie, waardoor promotie naar de Premier League lonkt. In dat geval hoopt West Bromwich Albion de buitenspeler definitief aan te trekken, maar Ajax lijkt in de weg te liggen. Volgens The Sun hebben de Amsterdammers de beste papieren om Diangana over te nemen.

Daarvoor zou Ajax echter wél diep in de buidel moeten tasten, want het aantrekken van Diangana is bepaald niet goedkoop. De voorhoedespeler zou zo’n zeventien miljoen euro moeten kosten, wat voor Ajax mogelijk een te hoog bedrag is. Ook Celtic is geïnteresseerd in Diangana.