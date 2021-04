Geschreven door Jessica Westdijk 19 apr 2021 om 11:04

Naast dat Marc Overmars zich zondagavond uitliet over de contractonderhandelingen met Andre Onana, vertelde hij ook over de financiële situatie van Ajax. Want ook in Amsterdam hakt de coronacrisis er stevig in.

Met name het spelen zonder publiek is een flinke aderlating. Ajax heeft namelijk alle seizoenkaarthouders de mogelijkheid gegeven om het volledige bedrag terug te vragen. De club heeft een buffer, maar die slinkt snel. Om quitte te spelen, moet er dus deze zomer het één en ander gebeuren.

“Ik denk dat we zelfs wel twee spelers moeten verkopen”, zo vertelde Overmars op ESPN. “Als je onze uitgaven ziet, moeten we voor minimaal 50 miljoen verkopen om quitte te spelen.” Welke spelers dat moeten zijn, daar laat de technisch directeur zich logischerwijs niet over uit. Overmars denkt ook dat het best een een lastig verhaal kan worden: “Mensen vergeten wel dat negentig procent van de clubs niets te besteden hebben. Het zal allemaal heel erg rustig gaan worden.”