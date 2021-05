Geschreven door Jessica Westdijk 06 mei 2021 om 10:05

Brian Brobbey vertrekt deze zomer transfervrij naar RB Leipzig. Een vertrek waar Marc Overmars nog altijd mee in zijn maag zit, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Zijn vertrek naar RB Leipzig doet me pijn. We zijn allemaal gek op hem, hij hoort hier thuis, past tussen jeugdspelers als Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch, die hier in het eerste elftal nu stappen maken.”

Hij vertelt dat hij al meerdere jaren bezig was om een nieuw contract voor Brobbey gereed te krijgen. Dat lukte echter niet, terwijl de spits wel stappen zette, waardoor het voor Overmars steeds lastiger werd. “Hij groeide en groeide, terwijl het einde van zijn contract naderde. Dat was in Brians voordeel, maar er lag desondanks een fantastisch contract klaar voor hem. Misschien heb ik wel te veel gedaan. Of had ik nog sneller meer moeten bieden? Het blijft sportief een drama, want wij zagen in Brian onze eerste spits.”