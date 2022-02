Geschreven door Jessica Westdijk 07 feb 2022 om 06:02

Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag, zo meldt de club in een persbericht. Het gaat om berichten die de technisch directeur verstuurde aan vrouwelijke collega’s.

De berichten kwamen vorige week aan het licht: “Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk”, zo vertelt Overmars zelf op de website van Ajax.

Hij vervolgt: “Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”

Sinds 2012 was Overmars actief bij Ajax. Recent verlengde hij zelfs nog zijn contract tot medio 2026. Lees hier de hele verklaring van Ajax