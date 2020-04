Geschreven door Mitch Marinus 02 apr 2020 om 02:04

Marc Overmars is in gesprek met NOS duidelijk over de plannen van de KNVB om mogelijk de competitie in juni te hervatten. Overmars is niet te spreken over het plan van de voetbalbond en sluit zelfs niet uit om eventueel uit de competitie te stappen.

“De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je wilt”, aldus de Overmars. De directeur voetbalzaken had gehoopt op meer zelfstandigheid vanuit de KNVB en sluit in de Telegraaf zelfs niet uit dat Ajax uit de competitie stapt.

“Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid? Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus. Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA. Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus.”